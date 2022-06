Caorle, divieto di passeggiare in costume nel centro storico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il Sindaco di Caorle Marco Sarto ha emanato nei giorni scorsi un avviso con il quale viene ricordato a residenti e turisti il divieto di passeggiare in costume da bagno o abbigliamento insufficiente in centro storico. L'avviso è stato pubblicato a seguito di una serie di lamentele giunte all'Amministrazione Comunale in relazione a numerose persone che, in costume da bagno o abbigliamento insufficiente, passeggiano lungo le vie, le calli, le piazze ed il sagrato del Duomo, violando, di fatto, quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento comunale di Polizia e Sicurezza Urbana, oltre a dimostrare scarso senso civico e rispetto per i luoghi e le persone. Si ricorda che per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa di Euro 50,00.