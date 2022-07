Caos e disagi in aeroporto, fioccano le proteste

Prima i video e le immagini del sindacato autonomo Cub Trasporti che ha denunciato pesanti disagi nei servizi aeroportuali al Marco Polo di Venezia, specie nel settore bagagli. Poi la richiesta d'incontro a Enac, Save, alla Prefettura, al ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili e a Gh Aviation Services da parte delle sigle Cgil, Cisl e Uil dei Trasporti. «Si sta determinando una situazione allarmante nell'area della movimentazione bagagli - scrivono Federica Vedova (Filt Cgil), Ivano Traverso (Fit Cisl) e Matteo Martini (Uilt Uil) - Quotidianamente assistiamo a mancati controlli e a situazioni potenzialmente pericolose per tutto il personale. Ci riferiamo ai bagagli in partenza e arrivo dove il sistema di accettazione continua la sua veloce andatura, qualunque sia la capacità ricettiva. Il "lost&found" (bagagli smarriti e ritrovati) sta scoppiando, in special modo Aviation Services, dove non si sa più dove mettere i bagagli e il personale è chiaramente insufficiente».

Sulla questione il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione in Consiglio comunale. «Chiediamo a Save di intervenire subito attraverso un immediato ripristino degli organici necessari all’adeguata gestione dello scalo in tutti i suoi settori, facendo ricorso a contratti e condizioni di lavoro che possano essere rispettosi della dignita? dei lavoratori - scrivono Monica Sambo, segretaria comunale e consigliera, e Danny Carella, responsabile Lavoro per la segreteria comunale - La situazione è estremamente grave, sia per i lavoratori che per l’intero territorio e per tutti i delicati settori strettamente legati all’attivita? aeroportuale, come turismo e commercio - continuano i dem - Risulterebbe in grave crisi anche il settore cargo, dedicato alle merci, che non avrebbe dovuto risentire degli effetti della pandemia, o al massimo risentirne parzialmente. Se quanto appreso fosse confermato andrebbero appurate le cause di questo ennesimo fallimento gestionale anche perche? sembrerebbe che gli altri aeroporti nazionali abbiano invece goduto per il settore merci di una implementazione del 30% circa».

Il gruppo "Tutta la città insieme!" in Consiglio comunale considera la situazione dei servizi in generale: «Da aereoporto ad Actv, dagli alberghi ai musei: non lavoro ma sfruttamento», scrive il capogruppo, Giovanni Andrea Martini -. È questa la allegra macchina del turismo che arricchisce l’economia della città e aumenta la qualità della vita? Si chiama sfruttamento: il cottimo declinato nel meccanismo della "temporizzazione". Flessibilità estrema che impone ritmi di lavoro serrati, a volte insostenibili, e il tutto si traduce spesso in seri problemi fisici e psicologici. Se ne parla oggi per le difficoltà emerse nel lavoro di varie cooperative in servizio all’aereoporto di Tessera. Ma è il problema di tutta la filiera turistica che va da chi scarica bagagli a chi accoglie i turisti in città, a chi è impiegato nel settore della ristorazione, non dimenticando gli stessi lavoratori dei servizi di trasporto pubblico locale».

Sulla questione interviene anche il gruppo regionale del Partito Democratico. «Se è vero che la Regione non detiene ormai da tempo una partecipazione in Save, i disagi per passeggeri e lavoratori che si stanno registrando agli aeroporti di Venezia e Treviso costituiscono un nodo pesante e dannoso per un servizio che ha valenza pubblica. E che si ripercuote su tutto il sistema di collegamenti tra il nostro territorio e il resto del mondo. Ne va della nostra economia, innanzitutto quella turistico-ricettiva. Per questo chiedo un tavolo che può avere come luogo di incontro la Commissione Trasporti in Consiglio regionale», conclude il vicepresidente della Commissione Trasporti e consigliere regionale del Pd Veneto, Jonatan Montanariello.