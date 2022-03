Caos in stazione a Venezia e Mestre, salta il sistema informativo. Biglietterie ancora ko

Grossi disagi questa mattina alle stazioni dei treni di Venezia Santa Lucia e Mestre. Il sistema informativo è andato in crash, i tabelloni riportano dalle prime ore di oggi informazioni sbagliate, ritardi e cancellazioni nonostante i treni circolino regolarmente. Alcuni pannelli sono stati spenti. Per il momento, Trenitalia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, difficile dire, quindi, se il disservizio possa essere ricollegabile o meno all'attacco informatico di ieri. Continua, nel frattempo, il blocco alla vendita di biglietti nei dispositivi self service e nelle biglietterie. Problemi sarebbero stati ravvisati da alcuni viaggiatori anche nell'acquisto dei titoli di viaggio online.

L'attacco hacker di ieri

Nel pomeriggio di mercoledì, il virus cryptolocker aveva colpito alcuni sistemi di Ferrovie dello Stato, obbligando l'azienda a sospendere in tutta Italia la vendita dei biglietti nelle stazioni per evitare ulteriori rischi di compromissione che avrebbero potuto mandare in crisi altri sistemi informatici, compresi quelli che gestiscono l'infrastruttura. Il sospetto è che dietro all'attacco ci siano hacker russi: non entità statuali ma più probabilmente soggetti legati alla criminalità.