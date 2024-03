Capanne e bagni, le spiagge del Lido si rinnovano

Venezia Spiagge annuncia un programma di rinnovo triennale al Lido che punta a migliorare l'esperienza dei visitatori e a garantire servizi più moderni. I progetti di sviluppo, per un totale di 3 milioni di euro di investimento, riguardano l'area di San Nicolò e il Lungomare. Tra le principali iniziative: a San Nicolò, la sostituzione di 32 vecchie capanne, la realizzazione di 24 nuovi camerini e un blocco bagni nuovo, più il restauro di un altro blocco; sulla spiaggia del Lungomare, il restauro dei bagni centrali, di alcune capanne e la realizzazione di una nuova area a disposizione camerini.

Altra novità riguarda il Bluemoon, che da quest’anno offrirà una prima fila premium rinnovata, con lettini e ombrelloni più grandi e confortevoli. E poi l'attenzione sul fronte dell'accessibilità alle persone con disabilità: «Confermiamo il nostro impegno - spiegano dalla società - come dimostrato da varie azioni concrete messe in atto negli ultimi anni. Tra queste la realizzazione di nuovi camminamenti, l'installazione di un sollevatore elettrico per disabili e l'utilizzo di sedie galleggianti per favorire l'accesso al mare». Inoltre si prevede l'avvio della raccolta differenziata negli stabilimenti. Il programma di rinnovamento e investimento è già in corso dovrebbe concludersi entro la stagione 2026.

Durante la presentrazione delle iniziative, che si è tenuta il 6 marzo, sono stati lanciati i prossimi appuntamenti di Venezia Spiagge. Ad aprire la stagione, il 20 aprile 2024, sarà il Bluemoon, seguito il 18 maggio dalla piscina Bluepool e il 28 maggio dalle restanti spiagge sul Lungomare e nell’area di San Nicolò. Annunciata la collaborazione con il duo comico Carlo & Giorgio, che realizzeranno alcuni video informativi.

«Venezia Spiagge - commenta l'assessore Michele Zuin - ogni anno è in grado di offrire tante novità, non solo dal punto di vista dell’offerta turistica ricreativa ma con nuovi investimenti. Un piano consolidato, che gli ha consentito negli ultimi anni di migliorare le proprie strutture, tutto con risorse proprie. È una realtà importante, di cui andiamo fieri». Per Piero Rosa Salva, amministratore della società Vela, «in questi ultimi anni si è consolidata una efficace collaborazione promozionale e operativa, che sta portando un contributo significativo alla valorizzazione del Lido di Venezia». «Siamo diventati uno degli operatori economici più importanti dell’Isola del Lido - conferma il presidente di Venezia Spiagge, Pierluigi Padovan -. Gestiamo oltre 10mila utenti nelle giornate di massima affluenza e, con questo piano strategico, eleveremo gli standard di servizio».