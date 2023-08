Barche e comportamenti in mare: triplicate le multe da metà giugno

Barche che si avventurano in aree vietate alla navigazione, bagnanti che nuotano in zone marittime sconsigliate: rispetto alla scorsa stagione estiva, le sanzioni per violazione del Codice della nautica quest'anno sono quasi triplicate, mentre le multe per mancato rispetto delle regole sulla sicurezza balneare sono raddoppiate. Sono i risultati dei controlli della Capitaneria di porto, guardia costiera di Chioggia, impegnata durante la stagiona estiva a vigilare sui comportamenti e a reprimere condotte irregolari e pericolose da parte dell’utenza diportistica.

In linea con la più recente direttiva del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di nautica da diporto, la Capitaneria ha intensificato il monitoraggio della sicurezza della navigazione e della balneazione, del rispetto delle norme in tema di locazione e noleggio di barche, anche riguardo al numero di persone trasportabili, alle dotazioni di sicurezza, al possesso dei titoli per il comando e alla condotta e direzione nautica in relazione al tipo di imbarcazioni dedicate all'attività commerciale e alla navigazione.

Dall’inizio dell’operazione nazionale “Mare Sicuro 2023” (17 giugno) sono stati fatti 157 verbali. Per sensibilizzare a una più attenta osservanza delle regole, al fine di prevenire incidenti, la Capitaneria di Chioggia proseguirà a vigilare le acque marittime lungo il litorale e i porti.