Lancione in avaria all'Isola delle Rose, 29 passeggeri salvati dalla guardia costiera

Guasto a un lancione del gran turismo, trenta persone messe in salvo dalla Capitaneria di porto a Venezia. È successo martedì verso le 17.30 e poco dopo la sala operativa della Guardia costiera ha ricevuto la segnalazione telefonica che informava dell'avaria a bordo dell'imbarcazione impegnata nella tratta che va dall’ospedale San Camillo del Lido a Porto Marghera.

I militari hanno subito disposto l’intervento di due battelli pneumatici, il Gc B122 e il Gc A03. La situazione risultava particolarmente grave, poiché l’imbarcazione gran turismo non era in grado di manovrare e si trovava in balia della corrente, tant’è che prima dell’arrivo dei mezzi della Guardia Costiera, l’unità era rimasta incagliata in un basso fondale attiguo all’sola di Sacca Sessola (Isola delle Rose).

Arrivate le motovedette e verificato che non c'erano persone ferite, la Capitaneria ha provveduto a trasbordare sul battello Gc B122 tredici dei 29 passeggeri che, in due viaggi, sono stati portati all’imbarcadero dell’hotel Marriott. Altre sedici persone sono invece riuscite a sbarcare sull’isola autonomamente. Successivamente, la società armatrice dell’imbarcazione gran turismo ha fatto intervenire un mezzo sostitutivo per portare i malcapitati a Porto Marghera. La Guardia costiera farà tutti gli accertamenti per verificare le dinamiche dell’evento.