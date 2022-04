Curcio e Zaia a Noale in visita ai rifugiati ucraini. «Qui tante storie di tragedie familiari»

Al padiglione Fassina dell'ospedale di Noale, uno degli hub per l'accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina, è in visita oggi il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Ad accompagnarlo il presidente della Regione, Luca Zaia: «A Noale ci sono circa 45 ospiti - ha riepilogato Zaia nel corso di un punto stampa - Li abbiamo incontrati ed è stato un momento toccante dal punto di vista umano. Tra loro - racconta - c'è una ragazza incinta di 25 anni con il fratello minorenne. Hanno lasciato la madre e il padre, colpito da ictus appena prima di scappare. Il marito della ragazza è rimasto lì a combattere e l'unico elemento di collegamento è il telefonino».

Sempre a Noale ha trovato accoglienza un uomo di 36 anni, malato oncologico, che ha ripreso le cure all'interno dell'ospedale. E poi c'è il caso di una coppia di fratelli, uno dei quali ha lavorato anni fa a Mestre, che non hanno più parenti in Ucraina: «Sono riuscito a passare la frontiera - ha spiegato lui - perché sono l'unico parente che può assistere mio fratello, invalido». Per Zaia, «ognuna di queste storie è la storia di un incubo, di una tragedia familiare, che non avremmo mai voluto dopo il Covid».

In Veneto, riepiloga il governatore, ad oggi «abbiamo 11.459 persone arrivate, con oltre 21 mila tamponi effettuati e un indice di positività al Covid del 3,5%. Per quasi il 90% si tratta di donne e ragazze sotto i 14 anni. Ci sono 234 bambini senza genitori, con solo i recapiti telefonici segnati sulle braccia. Pur di salvarli, i genitori li caricano nei convogli e nei treni».