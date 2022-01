Capodanno, non c'è divieto che tenga: pieno di gente in piazza San Marco

Le feste nelle piazze erano state bandite per via dei contagi Covid in crescita costante in questo periodo, anche in Veneto. Ma dalle immagini sembra che raccomandazioni e divieti non siano valsi a fermare tanta gente che si è trovata comunque a festeggiare in piazza San Marco, a Capodanno. Neanche la nebbia fitta ha fermato la voglia di stare assieme per salutare l'arrivo del 2022, come mostra questo video che sta circolando sui social.