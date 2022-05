Capriolo in pieno centro a Portogruaro salvato dalla polizia metropolitana

La polizia metropolitana ittico venatoria ha rimesso in libertà giovedì pomeriggio un capriolo che qualche ora prima era stato avvistato in pieno centro a Portogruaro, a due passi dalla caserma dei carabinieri.



Non è il primo caso di questo genere nell’area del Portogruarese. Accade spesso, però, che le pattuglie metropolitane trovino solo le carcasse degli animali dopo che sono già stati investiti da qualche auto. In questo caso il capriolo è stato avvicinato e immobilizzato, seguendo tutte le attenzioni del caso per non procuragli alcun ferimento. Dopodiché è stato liberato nell’oasi naturalistica di Vallevecchia a Caorle.

Il proliferare di animali di media taglia (caprioli, cervi, cinghiali) ha indotto la Città metropolitana negli ultimi mesi a installare sulle strade provinciali di sua competenza una cartellonistica specifica che indica la possibile presenza di “animali selvatici vaganti” e a informare di questo anche gli altri enti che gestiscono le strade come Comuni, Anas, Autostrade per l’Italia e Veneto Strade.