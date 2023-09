I carabinieri arrestano a Venezia trafficante di droga: era ricercato a livello internazionale

I carabinieri del Nucleo investigativo di Venezia hanno arrestato un 56enne di origini iraniane e con cittadinanza austriaca, ricercato per traffico internazionale di stupefacenti. L'operazione si è conclusa mercoledì sera, al termine degli accertamenti svolti dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia del ministero dell'Interno.

L'uomo era ricercato dal tribunale di Bakirkoy (Turchia), poiché nel gennaio del 2018 sarebbe stato coinvolto nella consegna di un carico di metanfetamina partita dalla regione turca della Tracia in direzione dell'Europa centrale. I militari dell'Arma lo hanno localizzato nei pressi di un hotel della città lagunare, e dopo le formalità di rito, lo hanno portato in carcere a Santa Maria Maggiore, dove rimarrà in attesa dell'estradizione.

La cattura di ieri costituisce il coronamento delle ricerche scattate nel gennaio 2021, quando l'autorità giudiziaria turca aveva emesso il mandato di cattura dell’iraniano, da anni residente in Austria.