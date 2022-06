L'Arma dei carabinieri celebra 208 anni. Crescono violenze di genere e reati online

Tornano, dopo uno stop di tre anni, le celebrazioni per la fondazione dell'Arma dei carabinieri, arrivati al 208° anniversario. La cerimonia si è svolta nella sede del Comando provinciale a San Zaccaria, con la partecipazione del comandante Mosè De Luchi e del prefetto Vittorio Zappalorto, oltre a varie autorità civili e militari.

Un'occasione per ricordare l'importante ruolo dei carabinieri a garanzia della sicurezza sul territorio veneziano, come dimostrano i numeri: 150mila chiamate al 112 nel corso del 2020, altre 156mila nel 2021. E poi gli accessi dei cittadini nelle caserme: 177mila nel 2020, 160mila nel 2021. Con la particolarità che, oltre alle sedi ubicate nelle città principali, l'Arma è presente anche nei centri più piccoli, rappresentando un presidio diffuso e assumendo una funzione di rassicurazione sociale.

I carabinieri hanno presentato alcuni dati riepilogativi dell'attività dell'ultimo triennio, tra i quali quello sulle persone arrestate (1.321) e denunciate a piede libero (oltre 15mila). E poi un focus sulla violenza di genere, che negli ultimi tre anni ha registrato un incremento: +21% nei maltrattamenti in famiglia, +20% per quanto riguarda gli episodi di stalking. In questo ambito l'Arma si è strutturata con personale specializzato, con l'attivazione di una collaborazione con i Centri antiviolenza comunali, con l'allestimento di apposite sale per l'audizione protetta (a Venezia, Mestre, San Donà di Piave e Mira).

I reati commessi nell'ultimo triennio risultano complessivamente in calo (-6%), con una flessione più sensibile (-20%) durante la pandemia ed una ripresa con l'allentamento delle restrizioni (14%). I carabinieri hanno registrato un incremento delle rapine (+7%) e un sensibile calo dei furti (-14,6%). Il fenomeno più in espansione si conferma quello dei reati informatici: le truffe online, complice l'utilizzo sempre più diffuso dei sistemi di compravendita sul web, segnano addirittura un aumento del 42,4%. «La pandemia ha visto una complessiva flessione dei reati, poi ripresi nel primo semestre 2022 - conferma il comandante De Luchi -. Tra i fenomeni più allarmanti c'è quello della violenza di genere, che preoccupa perché si svolge in famiglia, all'interno delle mura domestiche, con episodi anche gravi. E poi lo spaccio dilagante, che coinvolge sempre più spesso le fasce giovanili».

Durante la cerimonia sono stati premiati i militari che si sono particolarmente distinti in attività di contrasto alla criminalità. La celebrazione, inoltre, è aperta alla cittadinanza: all'esterno della caserma di San Zaccaria sono stati allestiti stand espositivi visitabili da residenti, studenti e turisti, per presentare alcune delle principali attività, competenze e specialità: dal materiale e gli strumenti per la ricostruzione di una scena del crimine, ai carabinieri forestali con le loro peculiari attività di grande attualità nella tutela dell'ambiente.