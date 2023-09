I carabinieri consegnano un prezioso dipinto del Tiepolo alla Galleria Giorgio Franchetti

Un prezioso dipinto del Tiepolo, sequestrato nel 2021 dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (Tpc) di Venezia, è stato consegnato giovedì mattina alla direzione della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' D'Oro.

L'opera, un olio su tela di 38x45 centimetri datato intorno al settimo decennio del Settecento, rappresentante la Sacra Famiglia, era stato disperso a causa della bancarotta fraudolenta di un imprenditore e di una successiva ricettazione fallimentare. I militari dell'Arma lo hanno poi trovato accatastato nel sottotetto di un'abitazione di Padova, insieme ad altre 23 opere, dieci delle quali consegnate lo scorso giugno alle Gallerie dell'Accademia.

Una volta restituito al curatore del fallimento, il dipinto è stato presentato all'ufficio esportazione di Milano per essere venduto all’estero, prima di essere valutata di notevole interesse culturale da parte della "Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna".

Per l'alta qualità artistica e il notevole interesse storico e culturale, l’opera è apparsa sin da subito meritevole di tutela, in quanto rappresenta l’esempio più riuscito della felice e prolifica produzione del Tiepolo destinata alla devozione privata. Il Ministero della Cultura l'ha così acquistata per circa 150 mila euro, scegliendo poi di destinarla alla Galleria Giorgio Franchetti.