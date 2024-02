Furti in casa a Burano, i carabinieri fermano tre ladri

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Burano hanno denunciato tre cittadini stranieri, un tedesco e due kosovari, di età compresa tra i 24 e i 30 anni, per furto in abitazione. L'indagine era partita a seguito di un colpo in un appartamento dell’isola, verificatosi la scorsa settimana.

I malintenzionati avevano utilizzato le chiavi lasciate imprudentemente dai residenti all'interno della serratura, e una volta dentro alla casa avevano rubato alcuni capi d'abbigliamento e due portafogli, con all'interno circa 600 euro in contanti.

I militari impegnati nelle indagini sono riusciti a individuare i presunti autori del furto mentre salivano a bordo di un vaporetto, proprio in direzione Burano. Una volta perquisiti, i predoni sono stati trovati in possesso di tre mazzi di chiavi, probabilmente sottratti da altrettante abitazioni prese di mira nell'isola.