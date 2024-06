Apre 5 barber shop ma non ha i professionisti abilitati: i Nas chiudono tre negozi

Un fiorire di attività di barbiere e acconciatore tutte tra Mestre e Marghera. Un titolare bengalese ne ha aperte cinque in tutto, senza però avere fra i dipendenti quelli abilitati a svolgere la professione. Ecco perchè, dopo una segnalazione partita ai carabineri dei Nuclei antisofisticazione e sanità (Nas) di Treviso, lunedì i militari hanno chiuso tre di quei negozi, che fanno capo a Sil Suvas. L'uomo possiede un barber shop in via Cavallotti, uno in via Cappuccina, il negozio di Corso del Popolo, l'attività di via Gozzi e quella di Marghera, in via Paolucci. Il classico "barba e capelli", prevalentemente un servizio per clientela maschile, ma con qualche colore e piega.

Nessuno, oltre al titolare e a un altro professionista diplomato regolarmente, aveva la qualifica necessaria per lavorare, né era presente in modo stabile in negozio: in via Cappuccina e in Corso del Popolo i Nas hanno trovato il secondo responsabile, mentre le altre sedi erano scoperte, a differenza di quanto il Regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune prescrive agli articoli 5 e 6. Con queste disposizioni vengono normate le attività dei parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori ed esecutori di piercing.

Nessun problema nei negozi di Suvas dal punto di vista igienico-sanitario, ma la professione per essere svolta richiede l'abilitazione, quello che i Nas non hanno trovato prima di abbassare le saracinesche. Marghera, via Cavallotti e via Gozzi potranno ripartire solo quando avranno assunto i professionisti qualificati, mostrando i titoli al Comune.

In Corso del Popolo i militari non hanno trovata esposta la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e per questo hanno elevato una multa, ma niente a confronto dei 5.200 euro che il titolare ora dovrà versare per mettersi in regola con le professioni. Il valore delle tre strutture, degli arredi e dei materiali che i carabinieri dei Nas e quelli della radiomobile di Mestre hanno sequestrato, ammonta a mezzo milione di euro: un provvedimento scattato in base all'articolo 13 della legge 689, per la necessità di sospendere il guadagno da parte di chi non è in regola e che, “in assenza della confisca, potrebbe continuare a godere del profitto della condotta illecita".

In generale inoltre, in tutta la provincia nei primi 15 giorni di giugno i Nas di Treviso hanno controllato e multato 13 attività, con sanzioni che ammontano in tutto a 30 mila euro. Ispezionati ristoranti, bar e pizzerie, sempre in base alle segnalazioni ricevute dai clienti. Tra i locali ci sono due pizzerie a gestione italiana a Spinea, altre due a Cavallino Treporti, un ristorante africano, uno greco e un Sushi cinese a Jesolo, una macelleria bengalese a Mestre, un ristorante a Chioggia, una pasticceria e un caffè bar a San Polo e Dorsoduro a Venezia a conduzione italiana, un Kebab a Noale, un ristorante italiano a Bibione. I controlli igienico-sanitari, che i militari dei Nas svolgono svolgono in autonomia come specialità del Nucleo, hanno riguardato la pulizia, l'igiene delle strutture dove vengono preparati i cibi, i certificati Haccp dei dipendenti, le scadenze dei prodotti, la loro conservazione e l'indicazione degli allergeni.