Il comandante Spiller saluta la città dopo 6 anni a capo del reparto operativo dei carabinieri

Il tenente colonnello Emanuele Spiller lascia Venezia dopo quasi sei anni al comando del reparto operativo provinciale dei carabinieri. Un ruolo ricoperto da protagonista in un periodo caratterizzato da vicende epocali, incluse la pandemia e la grande acqua alta del 2019, e per il quale gli stati riconosciuti impegno e professionalità: un pensiero di gratitudine in questo senso gli è stato rivolto anche dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che stamattina ha ricevuto il comandante Spiller nella sede del municipio a Ca' Farsetti.

Incontrando la stampa per i saluti finali, Spiller ha ringraziato innanzitutto i colleghi dell'Arma per i risultati ottenuti in questi anni. «È con l'impegno di tutta la squadra che si affronta una battaglia come quella della sicurezza sul territorio», ha detto. Ripercorrendo le tappe più significative dell'esperienza veneziana ha citato, tra le altre, l'operazione "Black Delta", che ha fatto emergere un presunto giro di malaffare tra politica e imprenditoria a Santa Maria di Sala, e l'indagine seguita alla tentata rapina con fumogeni in una gioielleria di piazza San Marco.

I ricordi più intensi, però, sono altri: «Il Covid è stato un periodo duro - racconta - una fase che ci ha colpiti profondamente e in cui l'Arma è stata particolarmente vicina alla popolazione: come dimenticare, ad esempio, la consegna a domicilio delle pensioni agli anziani che non potevano muoversi?». O l'emozione di «camminare in una piazza San Marco vuota, nella quale potevamo sentire il rumore dei nostri tacchi sul suolo: è stato un momento che ci ha fatto capire quanto questa città sia fragile e legata al turismo». E ancora, tra i momenti più significativi Spiller cita «l'acqua granda del novembre 2019: Venezia era devastata e abbiamo dato tutto il nostro supporto in aiuto ai cittadini, trasportando le persone, rassicurandole».

Ora l'impegno professionale porterà Spiller all'estremo opposto della Penisola, a Reggio Calabria, dove nei prossimi giorni assumerà l'incarico di capo ufficio del comando provinciale. A Venezia, e in particolare a Mestre, restano alcune sfide aperte: «Quella per via Piave è una battaglia che continua», conclude, aggiungendo che comunque «l'Arma può dare il suo contributo per la sicurezza e la repressione, ma non è il lavoro di un singolo soggetto a risolvere un problema di questo tipo».