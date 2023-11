I carabinieri donano alla Croce Rossa oltre 200 litri di carburante sequestrato

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Mestre hanno devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana di Venezia 208 litri di carburante.

I militari, nell’ambito di un’indagine afferente al contrasto dei reati contro il patrimonio, avevano rinvenuto, in Via Trieste, un fusto contente 208 litri di gasolio per autotrazione coperto con un telo, di evidente provenienza illecita, sottoposto a sequestro. Le indagini hanno consentito di confiscare il prodotto che, d’intesa con la procura, non essendo possibile risalire al proprietario del materiale, è stato devoluto in favore della Croce Rossa Italiana con sede a Mestre, in via Milano, per il conseguimento delle finalità dell’organizzazione di volontariato.

