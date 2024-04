Preso l'accoltellatore del barista bengalese di Corso del Popolo

Trovato e arrestato l'accoltellatore del barista bengalese della pasticceria Skb di Corso del Popolo. Abul Kasam il 26 febbraio scorso era stato aggredito da un rumeno che si rifiutava di pagare quello che aveva bevuto e pretendeva gli servissero dell'altro, oltre a chiedere soldi. Abul e il cugino Tarek volevano che se ne andasse, lui per tutta risposta ha estratto un coltello ferendo entrambi: Tarek di striscio a una mano e Kasam alla testa, con un taglio sulla fronte. Ora il cittadino dell'est Europa è in carcere.

Sabato mattina la polizia lo ha bloccato. Su di lui c'era un'ordinanza di custodia e la questura lo ha portato al Santa Maria Maggiore. Le immagini del litigio a sangue e del corpo robusto dell'aggressore che minacciava i cugini con il coltello in pugno avevano fatto il giro dei social. Da quelle immagini sono partite le indagini delle Volanti della polizia della questura che, in arrivo dopo l'allarme al 113 di Abul, erano lì con varie pattuglie per prendere i video, ascoltare i testimoni e portare via il bicchiere adoperato dall'avventore e anche alcuni indumenti con tracce di sangue. Il rumeno intanto si era dileguato. Probabilmente nascondendosi o allontanandosi dalla zona per un po': la polizia era pronta a catturarlo e lo ha rintracciato anche perché dalle indagini ne aveva ricostruito l'identità. E sabato, con l'ordinanza è scattato l'arresto e l'accompagnamento in carcere.

Abul Kasam, che a fatica aveva scansato i colpi del rumeno inferocito, per il taglio alla testa aveva rimediato alcuni punti al Pronto soccorso dov'era arrivato con il volto insanguinato. Nei giorni successivi aveva lanciato un appello alla polizia. «Stia dalla nostra parte e ci protegga. Non voglio questo tipo di clienti, ma tenerli lontani non è facile». Dopo quell'episodio il bengalese ha firmato un contratto con la vigilanza privata e aveva pure festeggiato la sua guarigione con alcune associazioni mestrine (Foto sotto: Abul Kasam ferito).