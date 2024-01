Inseguimento e schianto: in carcere l'evaso dai domiciliari

Si sono aperte le porte del carcere di Treviso per il 40enne di origini veneziane che, nella sera di Natale 2023, era evaso dagli arresti domiciliari e fuggito in auto lungo il Terraglio, inseguito dai carabinieri. Partita da Mogliano Veneto, la macchina del fuggitivo ha preso fuoco a Mestre dopo essere finita contro un albero a lato della carreggiata.

Lo scorso dicembre - come riporta TrevisoToday - il 40enne era stato denunciato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato per ben due volte la fuga dai domiciliari durante le festività natalizie. La prima volta, a novembre, l'uomo si era allontanato da casa per compiere una spaccata ai danni di un bar di Milano. La seconda fuga è quella dell'inseguimento la sera del 25 dicembre.

Nonostante lo schianto violento in centro a Mestre, il 40enne era riuscito a salvarsi ed era stato ricoverato all'ospedale dell'Angelo per le cure. Nelle ore scorse, i militari dell'Arma di Treviso hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che ha sostituito quella degli arresti domiciliari, emessa dal tribunale di Milano. L'uomo è stato raggiunto e accompagnato al carcere di Santa Bona.