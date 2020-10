Botte e minacce alla moglie: in carcere marito violento di Spinea

Per molto tempo aveva subito le violenze e le minacce da parte del marito, M.M., 36enne di nazionalità tunisina. Nonostante l'«affidamento in prova» in regime di codice rosso, l'uomo ha continuato con la sua condotta, fatta di prevaricazioni e percosse. I carabinieri di Spinea, su disposizione del tribunale di sorveglianza di Venezia, hanno quindi portato l'uomo in carcere a Venezia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A seguito degli accertamenti degli investigatori sull'ennesima denuncia presentata dalla donna, il giudice ha convalidato l'arresto cautelare dell'uomo. «Il contrasto alla violenza di genere e l’ascolto delle vittime di atti persecutori rappresenta - ricorda l'Arma - una priorità istituzionale contrastata con ogni risorsa e mezzo messo a disposizione dalla legge e non bisogna esitare e contattare i carabinieri».