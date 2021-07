I cardiologi di Mirano utilizzano le tecniche di elettrostimolazione più innovative

Si chiama "Conduction system pacing" o "pacing fisiologico tramite il fascio di His". Si tratta della tecnica più innovativa per l'elettrostimolazione al cuore, utilizzata dai cardiologi di Mirano. Prevede, in partenza, l’applicazione di un comune pacemaker, che fornisce impulsi al cuore attraverso uno o più elettrocateteri, per supplire al blocco parziale o completo del passaggio dell’impulso elettrico dall’atrio ai ventricoli, e per sanare quindi uno scompenso cardiaco.

La nuova tecnica è stata sperimentata solo recentemente, grazie ad alcune tecnologie innovative ora messe a disposizione dalla Regione, ed è praticata presso la Cardiologia miranese dall’équipe del laboratorio di Elettrofisiologia, in cui operano il dottor Bacchiega, il dottor Lupo, il dottor Rizzo e la dottoressa Zerbo. «La nuova tecnica - spiega il primario Salvatore Saccà - si differenzia per il posizionamento del terminale del catetere, il filamento che dal pacemaker entra nel cuore per portare gli impulsi elettrici. Gli elettrofisiologi vanno ad avvitare l'elettrocatetere non più su una parete del ventricolo, ma là dove giungono, anche nel normale funzionamento del cuore, gli impulsi elettrici. Incidendo su questo punto preciso, gli impulsi elettrici che attivano attraverso il catetere, vengono trasferiti in modo 'fisiologico' e quindi naturale, alle due camere cardiache».

«Progredisce via via, e diventa sempre più 'naturale' - spiega il direttore generale dell'Ulss 3 Edgardo Contato - la modalità con cui si portano ad un cuore malato, attraverso l'uso dei pacemaker, gli stimoli elettrici necessari a ridargli un ritmo corretto. E presso la Cardiologia dell'ospedale di Mirano, che conferma il proprio altissimo livello, gli specialisti elettrofisiologi hanno già introdotto, ed utilizzato su due pazienti, una nuova tecnica di stimolazione cardiaca emergente. Siamo quindi in grado di realizzare anche a Mirano, come già nell'ospedale hub di Mestre, questa particolare stimolazione da pacemaker, che induce una contrazione cardiaca molto simile a quella fisiologica».