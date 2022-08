«Fino a 5 anni per una sentenza del giudice di pace», Adico lancia l'appello

Un anno per un'udienza, cinque per una sentenza, due per l’emissione di un decreto ingiuntivo. A Venezia l’attività dei giudici di pace va decisamente a rilento a causa di una endemica carenza di organico. A evidenziare la situazione è l'associazione Adico, che assiste molti soci in attesa di presentarsi davanti al giudice o di riceverne il pronunciamento, spesso per contenziosi condominiali o multe stradali.

«A Venezia la situazione è sempre stata critica, anche quando i giudici di pace erano cinque - spiega Carlo Garofolini, presidente dell’Adico -. C’è stato un periodo in cui fioccavano i ricorsi contro le multe delle zone a traffico limitato e le udienze venivano fissate dopo mesi. Figuriamoci adesso che i giudici sono due». Per questo l’associazione dei consumatori lancia un appello ai candidati veneziani in vista delle elezioni politiche del 25 settembre perché, se eletti, si facciano carico di questo grave problema. «Chiediamo un impegno diretto e concreto - dice Garofolini - da parte di chi siederà in Parlamento e potrà intercedere con il ministero. Anche gli avvocati veneziani, da quanto ci risulta, sono in grande difficoltà per questo evidente disservizio».

L'attività dei giudici di pace è fondamentale per smaltire il carico di lavoro dei tribunali, sempre più oberati. Queste figure, infatti, si occupano di risolvere cause con modalità conciliative, quindi azioni civili e penali che possono essere risolte in via stragiudiziale. In ambito civile, un giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ai 5mila euro, mentre per quanto riguarda il penale si occupa di tutti quei reati che non richiedono detenzione ma il pagamento di una multa.

«Per quanto ci riguarda – conclude Garofolini – portiamo innanzi al giudice di pace i proprietari di case in lite con i propri inquilini o con l’amministratore, ma soprattutto gli automobilisti che contestano sanzioni stradali. Molti anche i decreti ingiuntivi». Questioni minori «per le quali le persone coinvolte si aspetterebbero una rapida risoluzione, invece a Venezia si rischia di attendere anni».