Tesserin lascia la carica di primo procuratore di San Marco

Carlo Alberto Tesserin lascia l'incarico di primo procuratore di San Marco: la decisione, come spiega il patriarcato di Venezia, è stata presa per motivi di salute «che non gli consentono di continuare questo impegnativo compito, svolto sempre al meglio». L'annuncio è accolto dalle attestazioni di stima da parte di figure istituzionali e religiose. «Con vivo rammarico ho appreso la notizia, pur comprendendo i motivi», commenta il patriarca Francesco Moraglia, rievocando uno dei momenti salienti della reggenza di Tesserin: «Ricordo in particolare la sua tempestiva presenza in Basilica, fin dalle prime ore della notte, in occasione dell’acqua granda del 12-13 novembre 2019».

«Desidero esprimere il mio personale ringraziamento e quello della Chiesa - aggiunge il patriarca - al primo procuratore Tesserin per la passione, la competenza e l’impegno diuturno con cui si è speso per custodire e restaurare la Basilica patriarcale di San Marco, emblema di Venezia nel mondo. Collaborare con lui, in questi nove anni, mi ha permesso di apprezzarne sempre più le grandi doti umane, lo scrupolo, la dedizione e la volontà, in ogni circostanza, di perseguire la soluzione migliore».

Simone Venturini, assessore alla coesione sociale del Comune di Venezia, riferisce: «Abbiamo appreso la notizia delle dimissioni di Carlo Alberto Tesserin e, come amministrazione comunale, lo ringraziamo per il costante impegno svolto in questi 9 anni nell’ambito di quello che è il simbolo di Venezia. Un compito svolto sempre al meglio, anche in occasione dell’acqua granda del novembre 2019 durante il quale ha dimostrato l’attaccamento e l’amore verso la Basilica di San Marco. A lui va la riconoscenza del Comune di Venezia per quanto fatto per l’area marciana nell'ambito delle istituzioni del nostro territorio».

Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, «Carlo Alberto Tessein ha scritto pagine importanti della vita politica e sociale del Veneto e di Venezia. Nel suo ultimo incarico ha messo passione, competenza, tanto lavoro e tanto amore per un simbolo della cristianità come San Marco. Con tutta la stima possibile gli rivolgo il più profondo ringraziamento per il grande lavoro svolto».