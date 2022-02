La carica dei (quasi) 100 mila al sabato del Carnevale di Venezia

La splendida cornice del Canevale di Venezia sullo sfondo di una giornata quasi primaverile ha contribuito a doppiare le cifre delle presenze del sabato della scorsa: 98.000 persone in un giorno, contro i poco meno di 150 mila ma in due giorni, sabato e domenica, nel weekend del 19 e 20 febbraio. Molti dei visitatori, ospiti e turisti, sono arrivati in città già venerdì scorso: poco meno di unn terzo, gli altri sono giunti in giornata approfittando della pausa del fine settimana. Ospite d'onore, per lei un grande ritorno alle origini, Mara Venier.

Sono stati 18.000 i veneti, 27.000 i provenienti da fuori regione e 53.000 gli stranieri: europei in testa con la Francia a totalizzare il 21% delle presenze estere, la Spagna al 13% e la Germania al 12% e l'Austria 4%. Poco meno delle presenze tedesche le segna la Gran Bretagna, al 10%, ma non mancano gli ospiti extra Ue, con gli Stati Uniti a segnare il 5% degli ospiti arrivati a Venezia per il Carnevale. I parcheggi, esauriti già in tarda mattinata, hanno segnato anche quest'anno il tutto esaurito a piazzale Roma, ma molti visitatori hanno scelto il treno per raggiungere Venezia, con un flusso continuo ma regolare.

Operative tutte le linee aggiuntive messe in campo da Actv per l'occasione, e rafforzate con corse bis in caso di necessità. Premiante la scelta degli spettacoli diffusi tra campi e campielli, isole e terraferma, che hanno attirato tantissimi bambini, famiglie, gruppi, e maschere a colorare e riempire la città lagunare dopo la lunga pausa della pandemia a frenare le occasioni conviviali e tradizionali di ritrovo e aggregazione, come quella della festa per eccellenza in maschera. Moltissimi i costumi, sia quelli della tradizione veneziana che i più moderni e futuristici a tema, con il titolo “Remember the future”, dal titolo del Carnevale veneziano di quest'anno. Sold out il doppio spettacolo all’Arsenale, una delle novità più riuscite dell’edizione 2022. Alberghi prenotati e feste nei palazzi per le feste a tema tanto attese: quasi un assaggio del ritorno alla normalità.