Fine Carnevale col maltempo: pioggia, acqua alta e niente passerelle

Il maltempo si mette di traverso al Carnevale. Gli ultimi giorni di festeggiamenti in città saranno caratterizzati, con ogni probabilità, da rovesci e acqua alta. Il Centro maree del Comune di Venezia prevede già un fenomeno di marea sostenuta nella tarda serata di venerdì, ma da domani a lunedì i previsori ipotizzano condizioni favorevoli all'attivazione del Mose (in particolare un picco di 120 centimetri sul medio mare). Il Comune fa sapere inoltre che fino al 14 febbraio sarà sospeso il servizio di posa passerelle in caso di acqua alta, per questioni di sicurezza.

La pioggia prevista per i prossimi giorni potrebbe comportare ritardi o annullamenti al regolare svolgimento degli spettacoli del Carnevale, nel caso in cui dovesse pregiudicare le necessarie condizioni di sicurezza.

Nel frattempo, sono già state annullate le sfilate dei carri allegorici al Lido in programma per oggi, a Marghera (domani, sabato 10 febbraio) e Campalto (domenica, 11 febbraio). Le eventuali date di recupero saranno comunicate nei prossimi giorni dagli organizzatori. Contestualmente, il programma del Carnevale di Burano, invece, è stato spostato nella settimana da martedì 13 a martedì 20 febbraio, con uscite dei carri previste per sabato 17 (ore 20.30), domenica 18 (ore 15.30) e martedì 20 (ore 20.30).