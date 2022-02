Venezia si riempie per il Carnevale, domenica con 75 mila in città

Le temperature quasi primaverili e il richiamo del Carnevale, nonostante l'assenza dei principali eventi di piazza: domenica Venezia si è riempita di turisti, con confusione tra calli, campi e in piazza San Marco. Moltissime le presenza anche in Riva degli Schiavoni. C'è chi non ha rinunciato a mascherarsi, chi invece è andato a caccia di foto e selfie con i figuranti più creativi e colorati.

Inevitabili le code agli imbarcaderi, in particolare a metà pomeriggio in zona San Marco, quando gli avventori hanno cominciato a tornare verso piazzale Roma e le stazione ferroviaria. Al picco della giornata si sono registrate 75 mila presenze, 34 mila dei quali turisti stranieri, con percentuali pressoché invariate rispetto al sabato: 21% francesi, 13% spagnoli, 12% inglesi e 10% tedeschi, oltre ad oltre un centinaio di altre nazionalità.

Sono più che raddoppiati, come previsto, i visitatori provenienti dal Veneto, che hanno raggiunto Venezia già dalle prime ore della mattina: 21 mila rispetto agli 8 mila di ieri. A questi si sono aggiunti 20 mila da fuori Regione.