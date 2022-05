San Donà taglia le spese dell'energia: giù le luci e l'aria condizionata

L’amministrazione di San Donà di Piave ha deciso di dare un taglio ai consumi di energia tramite un doppio intervento sull'illuminazione pubblica e sull'aria condizionata negli uffici comunali.

Per i lampioni, spiega l'assessore Lorena Marin, «si attuerà l’accensione in modo alternato, uno sì e uno no, valutando comunque la compatibilità della nuova misura zona per zona»; sarà abbassata leggermente la luminosità di quei lampioni che sono muniti di dimmer, mentre resterà più luce nelle zone più a rischio per la promiscuità fra il transito di automobili e pedoni. Altra misura riguarda lo spegnimento completo dell’illuminazione di parchi e giardini durante le ore notturne, indicativamente da mezzanotte e mezzo fino al mattino. Sempre se questo non comporta problemi per la sicurezza.

La seconda strategia prevede che in tutti gli immobili e gli uffici comunali la temperatura base dell’aria condizionata sia aumentata di 2 gradi. Secondo i calcoli del Comune, questo dovrebbe garantire un 8 per cento di riduzione dei consumi.

«Dove potevamo farlo abbiamo sempre cercato di risparmiare sull’accensione dei lampioni - spiega l'assessore - ma stavolta non avevamo alternative, dato lo straordinario aumento dei costi per l’energia elettrica, tra il 120 e il 180 per cento in pochi mesi. Rimaniamo in attesa di poter installare gli 8000 nuovi lampioni a led che abbiamo in programma».