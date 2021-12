Carolyn Smith inaugura a Villa Salus una panchina rossa intitolata a suo nome

Carolyn Smith, artista britannica, ballerina e coreografa, nota al grande pubblico come giudice della trasmissione Rai "Ballando con le Stelle", è stata ospite dell'Ospedale Villa Salus di Mestre dove ha inaugurato una panchina rossa intitolata a suo nome, segno visibile dell'impegno contro la violenza sulle donne.

La Smith, impegnata in prima persona per la causa, ha lanciato un appello perché le donne denuncino ogni violenza e non temano di chiedere aiuto: «Dobbiamo combattere la violenza contro le donne ogni giorno, non solo il 25 novembre. Questa panchina sia un promemoria costante di una battaglia che ci riguarda tutti ogni giorno».

L'artista è anche impegnata nella promozione della lotta contro il tumore al seno e ha pubblicato di recente un libro dal titolo "Ballando con uno sconosciuto", dedicato alla sua esperienza personale che ha condiviso fin dagli inizi anche con Fernando Bozza, chirurgo senologo di Villa Salus da ottobre 2021.

«Con questo segno - ha spiegato Mario Bassano, ad di Fondazione Villa Salus - confermiamo l'impegno della nostra struttura per la salute delle donne, una salute che deve passare per la prevenzione sia della violenza che della malattia. Tutte le donne devono sapere che possono trovare qui a Villa Salus un punto di riferimento per qualsiasi aiuto. Abbiamo intenzione di organizzare una sinergia con il mondo associativo proprio per offrire il nostro supporto concreto».