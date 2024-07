Le carte dei pm: "anomalie" nel blind trust di Brugnaro e "illegittimità diffuse"

È pesante il quadro delle accuse e delle evidenze che emerge dalle oltre 900 pagine di richiesta di misura cautelare nei confronti dell'ormai ex assessore Renato Boraso. Un quadro che coinvolge anche il funzionamento dell'intera macchina amministrativa veneziana, secondo quanto scrivono i pm, che parlano di «un’illegittimità abbastanza diffusa, soprattutto in settori chiave come l’urbanistica e l’edilizia e il settore delle gare ad evidenza pubblica», e ancora di «un vasto catalogo di anomalie rilevate nella gestione amministrativa del Comune di Venezia e nelle ripetute frequenti interferenze, commistioni con gli interessi economici delle molte società appartenenti al reticolo facente capo all’imprenditore Brugnaro».

Naturalmente siamo ancora in fase di indagine, e le effettive responsabilità andranno accertate nel corso del procedimento da parte della magistratura. Ma la procura nota, nei documenti, che ci sono settori in cui «le regole e la pratica della trasparenza effettiva e del perseguimento del vero interesse pubblico appaiono, non raramente, sacrificati in favore, di volta in volta, degli interessi particolari» degli amministratori o di una parte di imprenditori che hanno contatti e rapporti con gli amministratori stessi.

Il "blind trust" e la Reyer

Particolare spazio è dato al "blind trust" del sindaco Luigi Brugnaro, creato nel 2017 per gestire le sue società e mettere a tacere le voci sui conflitti d'interesse. Ma «per come è stato costruito (…) il Brugnaro Blind Trust non avrebbe mai e poi mai potuto conseguire il fine per il quale era stato costituito, ossia la rimozione del conflitto di interessi» scrive la procura, come riportato dal Fatto Quotidiano. Il problema centrale è che all'interno del trust "cieco" sono state da subito poste persone che i «non godono in alcun modo di indipendenza e autonomia rispetto a Brugnaro» nota la procura, alcune delle quali con ruoli sia all'interno delle aziende di Brugnaro, sia all'interno dell'amministrazione pubblica: «Da quanto emerso dall’attività di indagine emerge in modo evidente come il Disponente Brugnaro non abbia in realtà dismesso la propria partecipazione» si legge.

Un focus della documentazione riguarda anche gli sponsor della Reyer di basket, di proprietà del gruppo Umana, parte del trust che fa capo al sindaco. La Guardia di Finanza, notano i pm, ha visto delle criticità, come «l’ottenimento di cospicue sponsorizzazioni da parte di società private che nello stesso contesto sono risultate beneficiarie di provvedimenti rilasciati dal Comune riguardanti autorizzazioni e concessioni edilizie per interventi di ingente volumetria ed elevato impatto ambientale». La lista delle commistioni, da Alilaguna ai costruttori della Setten ad Alì è lunga, come ricorda il Corriere del Veneto.

Le reprimende a Boraso

Altro passaggio chiave, è quello in cui i pm scrivono che «vi è prova di un'evidente connivenza rispetto alla attività illecita posta in essere da Boraso» da parte del sindaco. Ma allo stesso tempo non vi sarebbe «un riferimento preciso in entrambe le reprimende (intercettate, ndr) ai fatti di corruzione che sarebbero stati segnalati». Tuttavia «non si può sottacersi come Brugnaro non denunci ma serbi invece il silenzio di fronte alle segnalazioni di richieste corruttive poste in essere dal suo “stimato” assessore».

Emerge dai documenti anche il fatto che l'assessore Boraso avesse consapevolezza di un'indagine in corso, e dalle intercettazioni si evince una volontà di evitare le conversazioni al telefono. «Ti ripeto… pensa prima di parlare! Soprattutto al telefono… c’è gente seria come me… ohh… che sta sshhh eehh (sembra fare il segno del silenzio, ndr) ricordati la gente parla… e di te hanno parlato tanto, te l’ho già detto un’altra volta» dice Brugnaro al suo assessore in uno degli stralci contenuti nella richiesta di arresto, ottenuto attraverso intercettazioni ambientali.