Antica scuola dei Battuti: 32 positivi tra gli ospiti e 18 tra i dipendenti

Venerdì 7 agosto è proseguita l’attività di monitoraggio e controllo alla residenza per anziani Antica Scuola dei Battuti di Mestre dove sono risultati nuovi ospiti residenti e dipendenti della struttura positivi al Covid-19. Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) ha comunicato gli esiti dei test effettuati tra il 4 agosto ed il 7 agosto:

Ad ora, su 585 tamponi refertati su un totale di 604 tamponi effettuati risultano 32 casi positivi tra gli ospiti residenti (collocati in due distinte aree Covid) e 18 casi positivi tra i dipendenti, posti in isolamento domiciliare fiduciario. Risultano, inoltre, 4 ospiti positivi ricoverati in ospedale. Nel periodo compreso tra il 29 luglio ed il 7 agosto 2020 sono stati effettuati un totale complessivo di 1347 tamponi, tra ospiti e dipendenti. Il dato odierno tiene conto del primo caso di ospite negativizzato dopo la scoperta della positività intervenuta in data 29 luglio e del secondo decesso di un ospite ricoverato a Dolo. È sempre attivo il gruppo di lavoro per il monitoraggio degli ospiti positivi con la direzione, il Covid manager dell’Ente e il medico coordinatore dell’Ulss3. Sabato 8 e domenica 9 agosto l’azienda Ulss3 3 garantirà la presenza di medici dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (Usca), al fine di supportare l’attività sanitaria all’interno della struttura.