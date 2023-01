Case pubbliche e in social housing, sgomberi e morosità

Una casa sgomberata e murata a Campalto, per evitare intrusioni; uno sfratto previsto per martedì al complesso abitativo Coletti dell'Ipav a Cannaregio. Abitazioni pubbliche e in social housing ancora nel mirino per via del caro affitti e della forte domanda a fronte di un'offerta insufficiente.

I consiglieri comunali Gianfranco Bettin e Gianluca Trabucco (Lista Verde progressista) hanno presentato un'interrogazione dopo che il 17 gennaio il Comune ha provveduto a murare un alloggio Ater in via Sabbadino a Campalto. La casa, sostengono, era stata data in locazione per emergenza abitativa. «Per l'amministrazione l’alloggio non era più occupato da tempo, per questo per questo sarebbe stata revocata la concessione provvisoria - si legge nell'atto dei consiglieri, che contestano: - «la famiglia dichiara che lo stava ancora abitando, non avendo alternative, e che la mattina della muratura c'erano mobili ed effetti personali che sono stati di fatto sottratti». In base alle informazioni degli uffici comunali, «il nucleo occupava la casa pubblica senza titolo. Da tempo non era nell'appartamento e in particolare madre e figli risulterebbero abitare a Verona dove i bambini vanno a scuola». L'operazione, per il Comune, era stata notificata e l'appartamento risultava spoglio e non abitato da tempo.

Il secondo caso riguarda un'anziana del complesso Coletti che martedì avrà lo sfratto. Il Gruppo25Aprile ha annunciato la sua presenza temendo l'intervento della forza pubblica e ha chiesto una sospensione del provvedimento. Il canone per la signora è pari a 573 euro al mese, spesa insostenibile per la sua irrisoria pensione, tanto che la morosità è salita oltre i 16 mila euro. Il comitato, ritenendo che la donna a breve sarà beneficiaria di un alloggio Erp, chiede una moratoria a fronte di un suo impegno a versare almeno una mensilità. L'Ente fa sapere di non essersi mai opposto ad un rinvio. Tuttavia non sarebbero pervenute proposte di rientro del debito, né di contributo per morosità incolpevole dal Comune. Neppure ci sarebbe evidenze della situazione della graduatoria Erp. Intanto sono 16 posizioni di morosità su 71 case al Coletti, di cui tre per cifre di 17 mila euro di debito. «Considerato che il complesso è stato realizzato con i contributi di Legge Speciale, è inaccettabile sia gestito con criteri di profitto», commenta Aline Cendon portavoce del 25Aprile che ha chiesto anche moratoria degli adeguamenti Istat dei canoni d'affitto.