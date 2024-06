Era una casa popolare, diventerà un residence: evitato uno sfratto a Santa Marta

C'è un compendio di contraddizioni e problemi veneziani nella vicenda che questa mattina ha coinvolto Carla (nome di fantasia), inquilina di una delle ex case popolari tra il ponte dei Guardiani e calle dei Guardiani, sestiere Dorsoduro. Abitazioni che il Comune di Venezia nel lontano 1969 aveva donato all'università Ca' Foscari, poi cedute all'asta da questa a una società immobiliare nel 2017, e da questa a una nuova società, oggi proprietaria, nel 2020.

Nelle prime ore del mattino di oggi l'ufficiale giudiziario, con gli avvocati della proprietà, si è presentato per eseguire lo sfratto, richiesto data la fine del contratto di locazione. Era la seconda volta che si presentavano, la prima il 23 aprile, ma stavolta erano presenti gli attivisti del gruppo25aprile e dell'osservatorio civico Ocio a dare manforte alla signora Carla, che fino ad oggi non aveva mai chiesto aiuto e non voleva che la sua storia uscisse sui giornali: ancor oggi chiede l'anonimato. Ma «l'altra volta ho preso troppa paura. Non ho dormito per giorni, ancora faccio fatica a mangiare. Quello che sta succedendo si deve sapere» dice. Si erano presentati, racconta, con tre fabbri per forzare la serratura e sono rimasti per ore. Di fronte alla resistenza e alle difficoltà psicofisiche della signora, però alla fine hanno desistito, rimandando lo sfratto appunto a oggi.

Lo stabile e la vicenda dal 2017 a oggi

La vicenda di Carla e dello stabile in cui vive è, suo malgrado, emblematica. Viveva lì con la madre dagli anni '70, e negli ultimi anni era rimasta in quella casa anche per accudire la madre disabile, mancata qualche mese fa. Dal 2017, con la cessione degli appartamenti ai privati, l'affitto ha iniziato a crescere, ma sono sempre riuscite ad affrontarlo. Nel contempo, però, le 10 famiglie che vivevano nello stabile (sono 18 appartamenti) hanno lasciato man mano le loro case, dato che l'obiettivo della proprietà era liberarlo, e offriva per questo soldi e benefit: era stato preso all'asta per 2 milioni di euro, ma vuoto vale circa cinque volte di più. Al subentro dei nuovi proprietari, una società immobiliare romana, nel 2020, erano rimaste in quattro le famiglie da allontanare. E anche Carla, suo malgrado, era disposta ad accettare soldi per andarsene, data anche la situazione più che precaria della madre e la necessità di una casa più grande. Ma non sono mai arrivati: essendo in scadenza, la proprietà ha preferito aspettare la fine del contratto e procedere intanto con l'avvio dei lavori in tutti gli altri appartamenti intanto liberati. Lo stabile avrebbe dovuto diventare un albergo, ma, dato il regolamento comunale che vieta l'apertura di nuovi alberghi, diventerà invece un residence con 32 mini appartamenti che potranno essere utilizzati come locazioni turistiche.

Carla e la madre sono rimaste a vivere lì, in assenza di alternative, mentre proseguivano i lavori in corso, con disagi, racconta oggi Carla, che arrivavano alla caduta di calcinacci sulla testa, e una situazione precaria anche per la salute: «ma non avevamo un piano B». Di fronte alle inadempienze della proprietà, il caso è finito in tribunale, dopo una segnalazione dei vigili del fuoco, e il giudice ha dato ragione alle due inquiline, che nel frattempo erano rimaste in una, dato il decesso dell'anziana madre. Ma il contratto di locazione è scaduto e dopo pochi mesi la proprietà ha ottenuto l'ok allo sfratto.

Questa mattina, data anche la presenza di giornalisti e degli attivisti, l'ufficiale giudiziario presente si è dimostrato comprensivo «molto più dell'altra volta» spiega Carla, che chiede solo qualche mese per lavorare, mettere via dei soldi - la perdita della madre in una fase simile l'ha provata moltissimo - e trovare una casa a Venezia. Ma è arrabbiatissima e non ha intenzione di arrendersi: «Siamo alla speculazione sulla vita e sulla salute mia e di mia mamma». Il prossimo tentativo di sfratto è previsto per i primi giorni di luglio.

Le reazioni politiche

Il consigliere comunale Marco Gasparinetti, del gruppo Terra&Acqua, presente al tentativo di sfratto di questa mattina, lamenta un comportamento inutilmente duro e distaccato da parte della proprietà: «Mai vista una cosa del genere in anni». E nota che, al di là del singolo caso di Carla, nello stabile si passerà da 18 appartamenti in cui potevano vivere un centinaio di veneziani residenti, a 32 mini appartamenti per 124 posti letto turistici totali. «La vicenda conferma che senza una limitazione delle locazioni turistiche, il regolamento che impone il blocco ai nuovi alberghi è facilmente aggirabile, come sta accadendo sempre più spesso, creando schiere di appartamenti, a scapito dei veneziani» conclude.