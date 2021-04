Case di via Pividor, 18 appartamenti da assegnare

L'interrogazione dei consiglieri di Municipalità del Lido e di quelli comunali per far sì che le case di Insula vengano attribuite

Residenzialità e occupazione delle case vuote nel mirino dell'opposizione da quando i dati hanno mostrato un nuovo calo di abitanti, che riguarda non più solo la laguna ma anche l'hinterland, Mestre, Marghera, Favaro, Zelarino, talvolta a scapito di altri Comuni o province. L'opposizione chiede di aggredire in fretta il patrimonio immobiliare pubblico veneziano, assegnando case che da anni risultano vuote, come quelle di via Pividor al Lido, che sono 18 di proprietà di Insula.

I consiglieri di opposizione (Laura Prevedello, verde progressista, e da Leopoldina Bernardi, Clara Zaninotto, Danny Carella, Nicolò Angelo, Alessandro Ruben Strozzi, Alvise Pagan, del Partito democratico) hanno presentanto in Municipalità un'interrogazione. Analogamente, il consigliere comunale Gianfranco Bettin (Verde Progressista), primo firmatario, e i colleghi Marco Gasparinetti (Terra e Acqua) Giovanni Andrea Martini (Tutta la città insieme), Monica Sambo (Partito Democratico), Cecilia Tonon (Venezia è tua) e Sara Visman (5 Stelle) hanno inviato al sindaco e alla giunta lo stesso testo per sapere come saranno assegnati i 18 alloggi di via Pividor al Lido.

Queste case, di proprietà di Insula, nel 2017 dovevano essere assegnate con tre bandi. Sei abitazioni in vendita, 8 in locazione con futuro acquisto, e 4 in social housing. Ma le condizioni economiche delle famiglie che hanno partecipato ai bandi sono peggiorate e il complesso edilizio è rimasto vuoto dal 2018. L'interrtogazione inviata al sindaco e alla giunta è per sapere a che punto sia l'assegnazione e se l'amministrazione abbia intenzione, in caso di esaurimento delle graduatorie, di consegnare le case in locazione attingendo dalla graduatoria per l'edilizia residenziale pubblica del Comune.