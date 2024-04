Dodici case di comunità, i nuovi poli socio-sanitari per l'assistenza territoriale

La casa di comunità di Mestre è il primo a partire tra gli importanti "cantieri sanitari" dell'Ulss 3 legati agli investimenti del Pnrr e alla relativa riforma dell'assistenza territoriale. Nell'area di competenza dell'azienda sanitaria sorgeranno 12 case di comunità, in parte ricavate dalla parziale riorganizzazione di strutture già esistenti e funzionanti. Per 9 di queste 12, tra cui quella di via Cappuccina, si prevedono investimenti rilevanti e quindi cantieri più complessi, che andranno comunque completati entro il 2026 (tempo limite stabilito dallo stesso Pnrr).

Oltre a quello di Mestre, un altro punto di riferimento per la terraferma sarà la casa di comunità di Marghera, in piazzale Sant'Antonio, per la quale sono stanziati più di 9 milioni e mezzo di euro: sarà eretta al posto dell'ex asilo Sacro Cuore, costituita da un edificio su tre piani per una superficie di 3.104 metri quadri. Un'opera dello stesso tipo sarà costruita da zero a Marcon (2,9 milioni di euro), vicino a via dello Sport, mentre a Favaro Veneto è programmato un riadattamento dell'attuale sede del distretto, per una spesa di 90mila euro.

A Venezia nell'ambito dell'assistenza territoriale gli investimenti saranno più contenuti, calcolati in 200mila euro per l'istituzione dell'ospedale di comunità (che si differenzia dalla "casa" perché è una struttura di ricovero, con una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero) presso l'ospedale Santi Giovanni e Paolo; nella stessa struttura, però, sono previsti altri grossi investimenti per un totale di oltre 62 milioni di euro: adeguamento del pronto soccorso, terapia intensiva, restauro della copertura e delle facciate del padiglione Mendicanti. Un'altra casa di comunità sarà al Lido, ricavata dall'adeguamento del Padiglione Rossi (150mila euro).

Per quanto riguarda l'area di Mirano-Dolo, le case di comunità saranno realizzate a Martellago tramite un ampliamento dell'attuale distretto di via Trento (2,1 milioni), a Dolo (3 milioni) nell'area dell'ospedale e a Mira (3,5 milioni) con una nuova costruzione di 1.315 mq tra via Cesare Battisti e via Nazionale, dove i lavori sono già stati consegnati alle imprese. Oltre a queste, ci saranno interventi a Noale sia per la casa di comunità (169mila euro) sia per l'ospedale di comunità (4,6 milioni), entrambi presso l'ospedale già esistente.

Nella parte meridionale della provincia, a Chioggia saranno realizzati l'ospedale di comunità (2,8 milioni) e la casa di comunità, (3,1 milioni), con una nuova costruzione, e a Cavarzere un'altra casa di comunità (2,5 milioni) tramite la demolizione dell'edificio della cittadella socio-sanitaria e una nuova costruzione di due piani.

«È un piano Marshall per la nostra sanità, uno stanziamento totale di circa 300 milioni di euro», ha spiegato il dg dell'Ulss 3, Edgardo Contato, la mattina del 2 aprile. Precisando che, al di là dei cantieri, ci attende una fase di trasformazione culturale: «Le strutture di comunità avvicinano la sanità e la cittadinanza, diventano una "casa" dove risolvere i problemi di salute a tutto tondo, inclusi quelli legati al sociale. L'obiettivo è anche avere un accesso più appropriato ai servizi, con l'auspicio di alleviare il lavoro dei pronto soccorso». In questo modo «una parte delle risorse del pronto soccorso potrebbe essere destinata ad altro, come l'assistenza domiciliare e territoriale».