Al centro antiviolenza una casetta di "bookcrossing" dedicata a Giulia Cecchettin

In legno di colore rosso, piena di libri da prendere, leggere e scambiare. Nella sede del centro antiviolenza di Mestre, a villa Franchin in viale Garibaldi, da questa mattina, accanto a una panchina rossa, c’è anche una casetta rossa. È una delle creazioni di Massimo Vianello, 42enne di Martellago, ideatore di questo sistema di "bookcrossing" che spesso strizza l’occhio al sociale.

Molte delle sue 43 casette in legno che realizza nel dopolavoro, a casa, assieme ai suoi due figli Vera e Simone di 10 e 12 anni, con materiale di recupero e donato da artigiani e imprenditori, riportano frasi dedicate al luogo in cui vengono posizionate. Quella installata al centro antivolenza nell’ultimo giorno di "Novembre Donna" riporta la frase: «Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

C'è un particolare che la casetta di villa Franchin conserverà fino a quando resterà installata nel parco: una dedica speciale che la figlia di Massimo ha voluto lasciare nascosta sotto al pannello superiore. Si tratta di un pensiero che la piccola Vera ha voluto fare "In ricordo di Giulia Cecchettin".

«La vicenda ha toccato molto anche i miei figli, Vera soprattutto - racconta Vianello -. E quando stavamo costruendo questa casetta assieme lei ha voluto compiere queste piccolo ma significativo gesto. Sono felicissimo che questa casetta sia stata installata in un luogo simbolo come il centro antiviolenza di Mestre. Grazie a tutte e a tutti coloro che hanno voluto questo. È un grande orgoglio per me». L'inaugurazione dell'installazione in legno si è svolta questa, alla presenza della presidente del consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, e alla responsabile del centro, Patrizia Marcuzzo.