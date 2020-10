Crescono ancora i ricoveri per coronavirus nel Veneziano. Riattivato il covid-hospital di Jesolo

Il nuovo bollettino coronavirus di Azienda Zero di oggi, martedì 6 ottobre 2020 (dato riferito alle 17), registra un ulteriore aumento di ricoveri negli ospedali della provincia di Venezia, 9 più di questa mattina per Sars-Cov-2: si tratta spesso di pazienti già degenti e che, in seguito allo scoppio del focolaio al Civile di Venezia, hanno contratto il virus e ora rientrano nel conteggio del bollettino. Nel computo potrebbero rientrare anche alcuni positivi del Fatebenefratelli, dove nei giorni scorsi si è registrato un mini focolaio: non è da escludere che alcuni di loro siano stati portati in ospedale per essere curati in una struttura attrezzata.

Il bollettino di questa sera (6 ottobre) ancora non lo riporta, ma oggi 4 pazienti positivi (non gravi) sono stati ricoverati all'ospedale di Jesolo nel reparto di malattie infettive riaperto questa mattina. Come spiegato da Ulss 4, fino ad ora i ricoverati del Veneto orientale venivano di norma trasferiti a Dolo (oppure in ospedali fuori regione), adesso l'aumento graduale di contagi prevede che ogni azienda sanitaria ricoveri i pazienti nel proprio territorio.

Nel pomeriggio si registrano 135 nuovi casi di contagio in Veneto, 34 in provincia di Venezia. Nel nostro territorio il numero degli attualmente positivi sale quindi a 869 (la maggior parte dei quali asintomatici), mentre in regione il numero ha toccato quota 4582.

Ricoveri in ospedale

Guardando ai ricoveri, sono attualmente 311 i pazienti in cura negli ospedali veneti, dei quali 232 positivi (15 gravi) e 79 negativizzati (10 in terapia intensiva). In provincia ci sono 27 persone ricoverate a Dolo (2 gravi), 23 al SS. Giovanni e Paolo di Venezia e 18 all'Angelo di Mestre (3 in terapia intensiva). I numeri dei pazienti in cura ospedaliera nelle ultime ore ha subito un'impennata nei presidi della provincia di Venezia, sono 9 nelle ultime 9 ore.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 8 di questa mattina, 6 ottobre. Maggior numero di nuovi contagi si registra a Venezia (+34), seguita da Vicenza (+29).