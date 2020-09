Alunni positivi al coronavirus in una primaria di Martellago, classe in isolamento

I primi ad essere stati trovati positivi erano stati due insegnanti. Dopo il primo giro di test, anche alcuni alunni di una quarta elementare dell'istituto comprensivo Goldoni di Martellago sarebbero risultati positivi al virus. La classe, come riportano i quotidiani locali, per ora rimarrà in isolamento, in attesa di ulteriori accertamenti.

Casi di coronavirus nelle scuole veneziane

In generale, i dirigenti delle scuole della provincia di Venezia stanno affrontando un periodo complesso, nel quale devono fronteggiare situazioni di difficile gestione. Mancano insegnanti e non passa giorno che non sia riscontrato almeno un caso di positività al covid, con le conseguenti difficoltà relative all'interruzione necessaria della didattica. Sabato scorso uno studente del liceo di Parini è stato trovato positivo e i compagni di classe e insegnanti entrati in contatto con lui sottoposti ai tamponi del caso (in attesa di esito); un'altra positività è stata registrata quindi al Foscarini. Sembrano essersi risolte, invece, le situazioni al Benedetti di Venezia, dove la classe dello studente risultato positivo nei giorni scorsi non ha registrato altre positività, alla pari di quella del Majorana di Mirano, con una ragazza che aveva contratto il virus.

Neonato positivo

Fuori dal contesto scolastico, invece, un bambino di soli 46 giorni del Miranese è risultato positivo al virus durante la prima visita in ambulatorio. Il piccolo aveva il naso chiuso, motivo per cui la pediatra avrebbe prescritto il tampone che ha poi riportato la positività. I genitori del neonato, entrambi in salute, sono risultati positivi senza sintomi.