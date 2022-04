Casinò, sindacati: «Incassi milionari e lavoratori in affanno». Zuin: «Li ho convocati»

«Le difficoltà sono gravi. L'aria che si respira nelle relazioni industriali che intercorrono tra l'azienda CdV Gioco spa e le rappresentanze sindacali del ramo della ristorazione, è pesante». I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, e Slc Cgil vanno all'attacco sul Casinò di Venezia. «Questa situazione desta una profonda preoccupazione - proseguono le sigle - come del resto il comportamento della società, che è a partecipazione pubblica, per quello che riguarda tutta una serie di problematiche su diversi aspetti di una corretta gestione dei rapporti tra le parti. Da diverso tempo, nonostante le richieste d'incontro nei mesi scorsi, non si registrano segnali di una ripresa delle relazioni e di apertura di un tavolo di confronto per il rinnovo di accordi e contrattazioni, volto a migliorare le condizioni dei lavoratori».

Le sigle puntano il dito sul gap tra incassi e personale assunto. «Solamente nei primi tre mesi del 2022 la Casinò gioco spa ha avuto incassi milionari nettamente superiori alle aspettative, pur essendo in evidente carenza di personale. I dipendenti non potranno sopportare un’ulteriore mole di lavoro quando, presumibilmente a breve, riaprirà giornalmente anche la sede di Cà Vendramin Calergi a Venezia. In assenza di riscontro all'ennesima richiesta d'incontro si darà seguito alle conseguenti iniziative sindacali con la proclamazione dello stato di agitazione».

La replica

«Abbiamo già convocato i sindacati per il 5 maggio alle 10 - replica l'assessore alle Società, Michele Zuin - che era una delle date da loro proposte. Mi sembra tuttavia ci sia stata una descrizione esagerata della situazione. Se l’aria è pesante, aprano le finestre. Il Comune si è ridotto il compenso a zero per far sopravvivere questa società. Quindi, molta calma».