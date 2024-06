Lido di Venezia, disinfestazione per un caso di dengue

L'Ulss 3 nella giornata di martedì 4 giugno ha registrato un caso di febbre dengue nell'isola del Lido di Venezia. Il paziente positivo, ora ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale Civile, è un turista sudamericano. In seguito all'accertamento del caso, d'intesa con l'amministrazione comunale, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria ha richiesto, come da normativa, la disinfestazione di una zona del raggio di circa 200 metri da via Bragadin.

La disinfestazione viene attuata nelle giornate del 5 e del 6 giugno, comunque in via precauzionale: per l'Ulss 3, infatti, è altamente probabile che la malattia sia stata contratta dal soggetto nel Paese di provenienza, e la possibilità di diffusione del contagio sarebbe quindi residuale. Per la durata delle operazioni, un'ordinanza comunale invita la popolazione a chiudere le finestre. Le vie interessate dall’intervento sono le seguenti: via Dandolo da incrocio via Pisani fino a via Dardanelli; via Pisani fino al “Centro Vettor Pisani”; via Bragadin, Zulian, Grimani; Mocenigo; via Lepanto da incrocio con via Dandolo fino a incrocio con via Jacopo Nani; via Dardanelli da incrocio con via Dandolo fino a incrocio con via Jacopo Nani; via Jacopo De Cavalli; via Istria; via Jacopo Nani.

Di origine virale, la dengue - come spiega l'Istituto superiore di sanità - è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani. Normalmente la malattia dà luogo a febbre nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura, con temperature anche molto elevate. La febbre è accompagnata da mal di testa acuti, dolori muscolari, nausea e vomito, irritazioni della pelle.