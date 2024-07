Caso Marangon, ora la procura ammette: «Dubbi sull'attendibilità dei testimoni»

Mentre le indagini sulla morte di Alex Marangon, avvenuta la notte tra il 29 e il 30 giugno durante un ritiro con rimandi sciamanici all'abbazia di Santa Bona a Vidor (Treviso), appaiono in una fase di stallo, il procuratore locale Marco Martani ammette che le testimonianze, unanimi, dei presenti all'abbazia potrebbero non essere attendibili. I presenti hanno raccontato di aver visto Alex allontanarsi verso la terrazza che dava sul Piave, e aver sentito un grido e un tonfo, per poi mettersi a cercare il giovane, senza fortuna, per le tre ore successive.

«Se gli invitati al raduno avessero assunto sostanze proibite la loro lucidità, quando raccontano di aver cercato Alex subito dopo la sua sparizione, potrebbe essere stata inficiata da quello che hanno preso» ha detto il procuratore ieri, rispondendo a una domanda. Il riferimento, ricorda TrevisoToday, è a quanto i venti che erano all'abbazia avrebbero riferito ai carabinieri in relazione alle ricerche del 25enne di Marcon. Sentiti per ben due volte dagli inquirenti avrebbero riferito di essersi subito messi in allarme e di avere avviato le ricerche nei pressi della terrazza, da cui scende uno strapiombo di 15 metri, e anche nel nel fitto della vegetazione. Qualcuno sarebbe persino sceso nel greto del Piave, dove il corpo sarebbe stato inghiottito dalle acque ricomparendo soltanto due giorni a circa otto chilometri di distanza, in un isolotto nel fiume a Ciano del Montello. Soltanto dopo qualche ora, con Alex che non si trovava da nessuna parte, sarebbe partita la telefonata ai carabinieri, che è appunto arrivata dopo le 6 del mattino.

Ma se Alex e gli altri presenti avessero assunto decotti a base di erbe allucinogene, come riferito da alcuni indizi, le testimonianze perderebbero valore. «Quelle tisane - ha proseguito Martani - potrebbero avere delle conseguenze a livello psichico molto forti. E quindi non sappiamo se i ricordi delle persone possano essere "annebbiati" dagli effetti psicotropi». A questo punto decisivi saranno i risultati tossicologici su Alex, che saranno consegnati entro un mese. Sul fatto che le persone presenti avessero assunto bevande a base di erbe amazzoniche non ci sono dubbi. Si tratta di capire se siano solo "purghe", come riferito dagli organizzatori, o altro.

Gli avvocati della famiglia Marangon intanto sono tornati a chiedere di eseguire il test del capello su tutti i presenti alla serata. Un accertamento tecnico irripetibile con il quale identificare il composto somministrato e gli assuntori. Impossibile dire quando la sostanza, o le sostanze, siano state prese; ma la particolare tipologia di queste “droghe” potrebbe indicare come probabile che la dose sia stata consumata la notte in cui Alex è scomparso nelle acque del Piave, ferito mortalmente alla testa e con le costole nella parte destra del corpo fracassate.