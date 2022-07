Un caso di West Nile nel territorio dell'Ulss 3

Primo caso di virus West Nile dell'anno nel territorio dell'Ulss 3. I sanitari dell'azienda sanitaria lo hanno registrato in un paziente ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Dolo.

Il Sisp: «Non sono stati rilevati casi "vicini"»

L'azienda sanitaria fa sapere che il dipartimento di Prevenzione (Sisp) ha effettuato le necessarie segnalazioni, e ha messo in atto ogni verifica conseguente. «Da una prima analisi del caso - spiega il direttore, Vittorio Selle - non sono stati rilevati altri casi "vicini" nello stesso ambito geografico di residenza del paziente. Non c'è quindi evidenza di un cluster locale».

Selle ha rimarcato che si tratta del primo caso di malattia nell'uomo in quest'estate, e che «potremmo purtroppo definire atteso, - ha spiegato - vista la presenza del virus nell'insetto portatore, già evidenziata nei giorni scorsi, e visto il verificarsi di altri casi nei territori circostanti nelle recenti settimane. Il dipartimento di Prevenzione opera come ogni anno in collaborazione con le amministrazioni civiche per l'azione di disinfestazione preventiva e per l'attivazione di tutte le buone pratiche che possono limitare la diffusione del vettore. Attraverso i Comuni si svolge anche un'azione capillare di allerta alla popolazione, perché collabori alle azioni di contrasto».