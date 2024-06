«Basta sfruttare la città»: a Castello le proteste contro il villaggio Coldiretti

Ci sono state anche le attese proteste, soprattutto dei residenti, ad accompagnare il Villaggio Coldiretti in corso in queste ore, e fino a domani sera, tra riva dei Sette Martiri e i Giardini napoleonici a Castello. Proteste che non hanno preso di mira la Coldiretti, ma la scelta dell'amministrazione veneziana - vicinissima all'associazione del coltivatori diretti - di concedere per il grande evento spazi centrali nella vita di Castello, senza adeguato confronto con la cittadinanza.

Ieri sera, dalle 19, circa duecento persone (quasi tutte over 50) hanno risposto alla chiamata dei gruppi consiliari di opposizione che, tutti insieme (Pd, Venezia Verde Progressista, Movimento 5 Stelle, Terra&Acqua, Tutta la città insieme, Venezia è tua, +Europa, Psi), sotto lo slogan "Venezia merita rispetto" hanno organizzato un aperitivo informale di protesta in via Garibaldi, alle porte dei Giardini che ospitano l'ingresso del villaggio Coldiretti. Un momento di confronto pacato dove però si è condannata ripetutamente la gestione della città, schiacciata sui grandi eventi a discapito delle esigenze del sestiere, e si sono susseguiti gli appelli all'unità verso le prossime elezioni amministrative del 2025.

Questa mattina, dalle 11, il corteo delle associazioni e dei comitati (No Grandi Navi, Asc, Ambiente Bene Comune, Italia Nostra, Extinction Rebellion, Lav...) lanciato da "Tutta la città insieme" con i comitati di Castello, ma che ha visto l'adesione anche del Movimento 5 Stelle e di Venezia Verde Progressista. Sotto un caldo cocente circa 200 persone - molti residenti di Castello - si sono trovate in via Garibaldi per una contestazione più dura di quella della sera precedente, con cori, megafoni e striscioni. «Siamo qui per dire no allo sfruttamento di Venezia, alla sua trasformazione in fiera espositiva permanente, senza tenere conto della sua fragilità e dei suoi abitanti» è stato l'intervento di apertura. In questa seconda manifestazione, con una presenza animalista e ambientalista maggiore, non sono mancati gli attacchi anche a Coldiretti, criticata in particolare per avere portato mucche e asini in riva Sette Martiri. La manifestazione è presidiata dalle forze dell'ordine e non si registrano momenti di tensione.

Ieri, a esacerbare gli animi dopo giorni in cui si lamentavano i disagi legati all'evento, c'è stata la notizia dei nuovi disservizi sulla linea 8 dell'Actv, mentre venivano fornite le corse straordinarie da e per il Villaggio. Le due cose però, spiegano dall'azienda, non sono legate: il personale per garantire la linea 8 è carente a prescindere dalle situazioni straordinarie. Oggi la linea è stata comunque ripristinata.