Trasporto pubblico acqueo, a Punta Sabbioni l’amministrazione gestisce i flussi con la polizia locale

«Navigare a vista secondo le esigenze e le presenze non è più consentito. Sono anni che si registrano code e assembramenti, dalla primavera all’autunno. Ormai è appurato che in alcune fasce orarie i flussi aumentano da e verso Punta Sabbioni. Gli accessi alle isole non sono solo i fine settimana. Chiediamo ad Actv di fare una programmazione attenta alle esigenze del territorio, soprattutto per limitare i disagi ai nostri pendolari. La prossima settimana ci sarà la commissione trasporti. Porteremo anche le istanze delle categorie, perché non si ripetano anche quest’estate spiacevoli episodi e lamentele costanti da parte dei turisti».

Risponde così il vicesindaco Francesco Monica alle comunicazioni dell’azienda di trasporti che sta programmando un potenziamento delle corse principalmente nei fine settimana. «In questi giorni l’amministrazione è costretta a monitorare i flussi al terminal con gli agenti della polizia locale - prosegue Monica - Siamo consapevoli che Avm Actv versa in situazioni economiche difficili ma se i flussi turistici stanno ripartendo, e solo a Cavallino-Treporti le strutture ricettive stanno registrando prenotazioni ante pandemia, i servizi devono essere potenziati secondo gli orari di maggior affluenza e i nostri pendolari devono essere messi nelle condizioni di raggiungere il posto di lavoro o gli istituti. Stiamo registrando anche scolaresche e a Pasqua ci sarà ancora più movimento. Abbiamo sempre costruito il dialogo con l’azienda, ci ascolti anche questa volta per gestire al meglio le corse e limitare i disagi, poiché il turismo è fondamentale anche per Venezia».

Preoccupata anche la sindaca Roberta Nesto che sentirà anche i trasporti privati che prestano servizio in laguna per capire come stanno programmando le corse. «I segnali di una ripartenza sono forti e va trovata una soluzione, soprattutto quest’anno che in corso ci sono anche i lavori di messa in sicurezza dei pontili. Lo scorso anno in via sperimentale sono state attivate le prenotazioni per accedere ai servizi di trasporto. Questa è una soluzione importante e auspicabile ma non sufficiente a risolvere il problema. Lavoreremo con le categorie affinché gli ospiti si spostino attraverso la prenotazione per raggiungere le isole e Venezia, ma ricordo ad Actv che Punta Sabbioni è la porta sull’acqua della laguna non solo per Cavallino-Treporti, ma è punto di riferimento per tutta la costa veneta. Informerò i colleghi sindaci e porterò al tavolo di confronto la questione della gestione dei flussi, che ripeto, dalla primavera all’autunno, non è un problema solamente della nostra località».