Cavallino Treporti, convenzione con i carabinieri di San Donà per la videosorveglianza

Siglata la convenzione tra la sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, e il capitano della compagnia dei carabinieri di San Donà, Daniele Brasi, accompagnato dal maresciallo capo Cosimo Sorice, per potenziare il sistema di controllo del litorale della prima spiaggia veneta. Con la nuova collaborazione, il Comune di Cavallino Treporti e i militari attiveranno il collegamento al sistema di videosorveglianza gestito dal Comando di polizia locale del litorale, con l’obiettivo di ampliarne l’accesso ai carabinieri di San Donà.

Gli obiettivi a cui ente pubblico e forze dell’ordine puntano sono quelli della prevenzione, della protezione dell’incolumità pubblica, della sicurezza urbana, dell'accertamento e repressione dei reati, della protezione delle proprietà e dell'acquisizione delle fonti di prova. «Fare rete è fondamentale per la sicurezza dei territori e dei nostri cittadini – afferma la sindaca Roberta Nesto -. Alle precedenti collaborazioni avviate negli scorsi anni tra il Comando dei carabinieri e la polizia locale, aggiungiamo la nuova convenzione con cui promuoviamo una comune gestione di tutte le telecamere, con una fruizione maggiore del servizio di videosorveglianza che continuiamo, di anno in anno, a implementare per monitorare Cavallino Treporti e per dare maggiore sicurezza ai nostri residenti e ospiti. L’accesso diretto al sistema consentirà di visionare h24 il nostro territorio anche dalla sede centrale di San Donà di Piave». «Un ulteriore passo verso una collaborazione sempre più fattiva tra le forze di polizia, impiegate sul territorio, – aggiunge Dario Tussetto, comandante della polizia locale di Cavallino Treporti - nella cornice del patto per l’attuazione della sicurezza urbana sottoscritto tra la Prefettura e il nostro Comune».