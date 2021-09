Cavallo di 5 anni rimane impantanato nel fango

I vigili del fuoco sono intervenuti nell'isola privata Falconera (Cavallino Treporti) per liberarlo. Le operazioni di salvataggio sono proseguite per diverse ore

È rimasto impantanato all'interno di un laghetto, non riuscendo a liberarsi. L'hanno ritrovato così i proprietari, preoccupati perché non lo vedevano rientrare e hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco, attorno alle 19.30 di ieri, sono intervenuti a Cavallino Treporti, coadiuvati da volontari civici locali, per estrarre un cavallo di 5 anni da un laghetto dell'isola privata Falconera.

I pompieri del distaccamento di Jesolo hanno raggiunto l’isola con un’imbarcazione dei volontari e hanno iniziato le operazioni, proseguite diverse ore, per liberare l’animale rimasto bloccato dal fango.

Il cavallo è stato imbragato e poi a forze di braccia liberato dalla melma che lo bloccava, probabilmente dal pomeriggio. L’animale, stremato, è stato adagiato sull’argine, e gli sono state prestate le prime cure dai soccorritori e dai proprietari in contatto con un veterinario, che sono andate avanti fino alle due di questa notte.