Cede l'asfalto, code in autostrada A4

Code lungo l'autostrada A4 stamattina, 7 aprile, tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione Venezia. La causa è da imputarsi alla chiusura, avvenuta questa notte, del tratto Latisana - Portogruaro (sempre in direzione Venezia) per consentire urgenti lavori di rifacimento dell’asfalto. Il vecchio sedime autostradale lungo la corsia di marcia, come riporta UdineToday, era collassato creando un avvallamento di circa 10 centimetri: questo a causa delle operazioni di infissione delle palancole nel cantiere per la costruzione della terza corsia.

Per garantire la sicurezza degli utenti dell'autostrada, la società Autovie Venete è intervenuta durante la notte, intorno alle 3 e 30, chiudendo il segmento autostradale per poi procedere al ripristino della pavimentazione.