Liberazione, alzabandiera e celebrazioni diffuse a Venezia

È una giornata di commemorazioni diffuse, quelle di oggi, nel territorio del Comune di Venezia. Nelle principali piazze, in centro storico e terraferma, si ricorda il 77º anniversario della Liberazione, con manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale in collaborazione con Anpi, Anppia, Fiap-G.L., Assoarma, Comunità ebraica di Venezia e Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea.

Tra gli appuntamenti principali, alle 9.30 si è svolto il tradizionale alzabandiera in piazza San Marco, seguito da quello in piazza Ferretto alle 10.45, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti delle forze dell'ordine. La giornata, che vedrà celebrazioni anche al Lido, Favaro, Tessera, Campalto, Dese, Marghera, Chirignago, Zelarino, Malcontenta e Trivignano, si concluderà con l'ammainabandiera nei due salotti buoni del Comune, con gli onori resi dal Picchetto militare.

Il messaggio del presidente Zaia

«Il 25 aprile per noi è anche la festa del patrono delle Genti Venete, San Marco, - ha commentato oggi il presidente della Regione, Luca Zaia - il cui leone alato è ancora simbolo universale sulla nostra bandiera. L’unica bandiera al mondo su cui figura la parola "Pace". È la sintesi di un’antica tradizione di libertà, solidarietà, altruismo e cosmopolitismo da sempre propria della nostra gente. Per questo, la data della Liberazione rappresenta doppiamente una ricorrenza di identità storica, nel rispetto della libertà di tutti e delle regole, nel rifiuto di ogni violenza e prevaricazione, nei valori della civile convivenza, nell’assunzione autonoma delle proprie responsabilità come contributo alla vita e alla crescita collettiva».