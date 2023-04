A Venezia si festeggiano la Liberazione e San Marco

Venezia torna ad accogliere nel suo cuore le due anime del 25 aprile. Da un parte le celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione, dall'altra la Festa di San Marco, ricorrenza che da anni accompagna la storia della Serenissima e del suo Santo Patrono, diventato simbolo di Venezia e della sua immagine del mondo.

Celebrazioni per la Liberazione

La giornata di commemorazione per la Liberazione si apre proprio in piazza San Marco, con l'alzabandiera a partire dalle 9.30, a cui seguono quelli in Campo del Ghetto Nuovo alle 12.30, e in piazza Ferretto a Mestre alle 10.45. Il tradizionale ammainabandiera nelle due piazze di riferimento, alle 18.30, conclude la giornata con gli onori resi dal picchetto militare. Tutte le manifestazioni sono organizzate dall'amministrazione comunale in collaborazione con Anpi, Anppia, Fiap-G.L., Assoarma, Comunità ebraica di Venezia e Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea.

Il "bocolo umano"

A partire dalle 12, invece, fari puntati sulla Festa di San Marco. In piazza sarà lanciata l'iconica immagine di un Bocolo umano, con 1000 veneziani che, volontariamente, invieranno al mondo il messaggio di una città straordinariamente viva e moderna, capace di guardare al domani a partire dalle proprie bellissime tradizioni.

La performance si intitola “Una rosa per Venezia - A rose for Venice”: nata da un’idea di Elena Tagliapietra con Alberto Toso Fei, farà fiorire 850 metri quadrati di petali rossi e altri 150 di gambo e foglie verdi per rivivere la leggenda legata al fiore donato nel giorno di San Marco: quella dell’amore tra la nobile Maria Partecipazio e il cantastorie Tancredi. Sul viso di tutti i partecipanti sarà inoltre dipinta una rosa, dando così vita a un face painting da record. A completare la performance artistica collettiva, un flash-reading dello scrittore Alberto Toso Fei, che - in italiano, inglese e veneziano - racconterà la leggenda di Tancredi, che pur di conquistare la fiducia del padre dell’innamorata non esita ad arruolarsi tra le schiere dei Paladini di Francia.

Tra gli altri appuntamenti, previsti anche un concerto diffuso nelle Scuole Grandi di Venezia e il Premio Festa di San Marco, che torna a Palazzo Ducale per celebrare le eccellenze veneziane e metropolitane (il programma completo delle iniziative in questo articolo).