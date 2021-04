25 aprile, festa della Liberazione e di San Marco: celebrazioni e interventi

Moraglia: «Il patrono di Venezia, protettore delle genti venete ci doni coraggio, prontezza e generosità». Zaia: «Momento per ricordare i valori patrimonio irrinunciabile del Veneto». In corso le cerimonie per i caduti della Resistenza. Brugnaro: «

Le facciate superiori di Ca' Farsetti e Ca' Loredan, a Venezia, e del Municipio e della Torre civica, a Mestre illuminate con i colori della bandiera italiana. Il Comune celebra anche con questo simbolico segno (oltre che con i consueti appuntamenti in programma nel corso della giornata) il 76° anniversario della Liberazione. Al monumento alla Partigiana a Venezia e davanti al Municipio di Mestre si sono tenute le cerimonie per rendere omaggio ai caduti della Resistenza con il sindaco Luigi Brugnaro, la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto. «Oggi l’Italia intera è chiamata a ricordare la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e anche il Comune di Venezia si unisce al resto del Paese per omaggiare tutti coloro che combatterono per difendere la libertà di un’intera nazione», ha detto il sindaco.

In questa festa del 25 aprile, ricorrenza del santo patrono di Venezia, San Marco, durante l'omelia della messa il patriarca Francesco Moraglia ha ricordato la conclusione della seconda guerra mondiale e l’inizio della ripartenza per il Paese, in un momento non facile. «Quest’anno abbiamo la gioia di tornare a celebrare la festa in presenza - ha detto -. Avere come patrono san Marco, per la città di Venezia e per le genti venete, è un onore e una responsabilità. Fu infatti discepolo ed evangelista e concluse la sua vita col martirio. San Marco, patrono di Venezia e protettore delle genti venete, interceda per noi e ci doni coraggio, prontezza e generosità».

Ma anche un momento per sottolineare i valori «patrimonio irrinunciabile del Veneto», ha detto il presidente della Regione Luca Zaia. «Settantasei anni fa anche nel Veneto la seconda guerra mondiale si concludeva e con la ritrovata libertà si apriva un cammino di riscatto e la via della ricostruzione. Un appuntamento pagato con molte vite e tante sofferenze che, oggi, ci impone di non dimenticare come nella nostra regione sia stata scritta una delle pagine più importanti della guerra di Liberazione. Oggi sembra ostacolata - ha continuato il presidente - dagli effetti della pandemia, che dopo più di un anno stiamo ancora fronteggiando e ci ha fatto contare in Veneto oltre 11.000 morti. È certo che ne usciremo. Per noi Veneti la festa della Liberazione coincide con quella del nostro patrono. Quest’anno la festa dell’Evangelista trova ulteriore significato per tutto il Veneto nei 1.600 anni di Venezia, un simbolo di identità storica, nel rispetto della libertà di tutti e delle regole, nel rifiuto di ogni prevaricazione, nei valori della civile convivenza e crescita collettiva».