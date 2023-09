San Michele: alzabandiera in piazza Ferretto, santa messa in via Piave

La polizia di Stato ha festeggiato questa mattina il suo santo patrono San Michele Arcangelo. La questura lagunare ha scelto quest'anno di celebrare la ricorrenza nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata di Lourdes, al centro del quartiere Piave di Mestre. Un gesto simbolico, nell'area più degradata della città, che negli ultimi mesi è presidiata con servizi ad alto impatto a contrasto della criminalità diffusa. «La scelta di realizzare la cerimonia proprio in questo quartiere - spiegano dalla questura - nasce dalla volontà di manifestare, attraverso la presenza della Polizia e delle istituzioni anche in un momento di festa, la totale vicinanza ed il supporto che i poliziotti di Venezia mettono in campo ogni giorno per contrastare l’illegalità ed il degrado in quelle zone».

A celebrare la messa, alle 11, don Marco Scaggiante e il cappellano della polizia di Stato, padre Piero Rizza, alla presenza delle autorità locali e dei funzionari di polizia. Al termine della celebrazione eucaristica, si è svolta poi presso la questura una breve cerimonia di consegna delle ricompense e delle medaglie di commiato del personale distintosi per lodevole comportamento, alla presenza del questore, Gaetano Bonaccorso, e dei familiari.

Parallelamente, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è intervenuto in Piazza Ferretto, dove si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera in occasione della ricorrenza di San Michele, santo patrono anche della città di Mestre, alla presenza, alla presenza di tutte le associazioni combattentistiche e di arma, delle autorità civili e militari. «La sicurezza - ha esordito il sindaco - è un tema di stretta attualità. Esprimo grande soddisfazione per quanto fatto dalle forze dell’ordine le quali, con il loro lavoro, svolgono un’indispensabile funzione di controllo e prevenzione utile a tutta la cittadinanza».

«Invito tutta la cittadinanza ad avere pazienza - ha proseguito il primo cittadino lagunare - a non farsi giustizia da sola e a rivolgersi prontamente alle forze dell'ordine. San Michele era un arcangelo guerriero, noi non molleremo mai e mai diremo che non ci sono problemi. Stiamo migliorando, qualche piccolo intervento lo abbiamo fatto e sappiamo che non è sufficiente, ma qui a Mestre continueremo a dire sempre la verità. La gente deve comportarsi bene perché il luogo pubblico è di tutti».