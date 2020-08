Maltempo, centinaia di interventi dei vigili del fuoco: albero cade su un'auto

Il maltempo di questa notte ha causato dei disagi in ampie zone della provincia di Venezia: in tutto i vigili del fuoco hanno ricevuto un centinaio di richieste di soccorso, soprattutto per la rimozione di rami, alberi finiti sulla sede stradale e allagamenti, sia nelle strade che all'interno degli edifici. A causare i danni sono stati la pioggia abbondante e il vento, che sono proseguiti a intermittenza per tutta la notte. In alcuni casi si sono verificate anche brevi grandinate.

Gli interventi

I comuni maggiormente colpiti sono stati quelli di Chioggia e Cavarzere, ma gli interventi dei pompieri sono serviti anche a Venezia, Concordia Sagittaria e Caorle. In via Maderna, a Chioggia, l'operazione più delicata: un albero ad alto fusto è caduto su un'automobile e ha danneggiato un negozio. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita.